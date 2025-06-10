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10 июня, 12:30

Политика

Глава "Ростеха" заявил об уничтожении практически всех американских БМП Bradley на Украине

Глава "Ростеха" заявил об уничтожении практически всех американских БМП Bradley на Украине

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Практически все американские боевые машины пехоты Bradley, поставленные Украине, уничтожены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, техника оказалась неэффективной в условиях боевых действий.

Чемезов отметил, что Bradley должны отличаться высокой мобильностью и проходимостью – в частности, преодолевать водные преграды без мостов. Однако на практике машины вязнут в черноземе и становятся легкой мишенью из-за своих габаритов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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