10 июня, 12:30Политика
Глава "Ростеха" заявил об уничтожении практически всех американских БМП Bradley на Украине
Практически все американские боевые машины пехоты Bradley, поставленные Украине, уничтожены, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, техника оказалась неэффективной в условиях боевых действий.
Чемезов отметил, что Bradley должны отличаться высокой мобильностью и проходимостью – в частности, преодолевать водные преграды без мостов. Однако на практике машины вязнут в черноземе и становятся легкой мишенью из-за своих габаритов.
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