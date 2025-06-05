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05 июня, 06:15

Политика

В Буэнос-Айресе прошел массовый протест против политики властей

В Буэнос-Айресе прошел массовый протест против политики властей

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В Буэнос-Айресе тысячи человек собрались у здания конгресса на акцию протеста. Демонстранты выступили против решений правительства президента Аргентины Хавьера Милея. Ранее на улицы регулярно выходили пенсионеры, недовольные низкими пособиями, теперь к ним присоединились и врачи.

Поводом стал конфликт между властями и сотрудниками одной из крупнейших детских больниц. Медики заявляют, что учреждение может прекратить работу из-за недостатка финансирования. По их словам, текущих зарплат не хватает даже на базовые нужды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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