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03 июня, 11:30

Политика

Российские военные освободили населенный пункт Новополь в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Новополь в ДНР

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Бойцы группировки войск "Восток" сообщили об освобождении населенного пункта Новополь в Донецкой народной республике. Самой сложной оказалась зачистка лесополосы – там противник установил укрепления и создавал ложные цели. Однако штурмовые группы смогли успешно преодолеть сопротивление.

После освобождения над селом был поднят российский флаг. Противник начал обстрелы из дальнобойной артиллерии, но не предпринимал попыток контратаки. Военные эксперты отмечают, что особенности местности позволяют эффективно использовать дроны и артиллерию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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