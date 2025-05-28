Слухи о возможном землетрясении в 2025 году повлияли на туристический поток в Японию

Туристы из разных стран начали отказываться от поездок в Японию из-за информации, что якобы в июле 2025 года могут произойти мощное землетрясение и цунами. Однако россиян такие прогнозы не пугают: туроператоры фиксируют рост интереса к стране восходящего солнца – число поездок увеличилось на 76%.

Японское пророчество основано на комиксе художницы Ре Тацуки, одна из историй которого действительно совпала с трагедией 2011 года. Ученые при этом подчеркивают, что точно предсказать землетрясения невозможно.

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