28 мая, 14:30Туризм
Слухи о возможном землетрясении в 2025 году повлияли на туристический поток в Японию
Туристы из разных стран начали отказываться от поездок в Японию из-за информации, что якобы в июле 2025 года могут произойти мощное землетрясение и цунами. Однако россиян такие прогнозы не пугают: туроператоры фиксируют рост интереса к стране восходящего солнца – число поездок увеличилось на 76%.
Японское пророчество основано на комиксе художницы Ре Тацуки, одна из историй которого действительно совпала с трагедией 2011 года. Ученые при этом подчеркивают, что точно предсказать землетрясения невозможно.
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