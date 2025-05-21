Эксперт Гаврилов: путевка в лагерь в Краснодарском крае обойдется в 70 тыс руб за смену

В скором времени в российских детских лагерях начнется летний сезон, а это значит, что родителям пора задуматься о покупке путевок. В каких регионах ребенку будет интересно отдохнуть и во сколько обойдется поездка, разбиралась Москва 24.

Ценные знания и качественная инфраструктура

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Обширный выбор тематических программ, нацеленных на развитие у детей спортивных, научных и творческих навыков, представлен в летних лагерях страны в 2025 году. Об этом Москве 24 сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.

"В частности, в Московской области воспитанники учат китайский язык. Там же, а также в Сочи и Ленинградской области доступны смены, связанные с освоением искусственного интеллекта: то есть во время смен при наличии технических возможностей, например, рассказывают, как писать промпты или создавать с помощью ИИ видеоролики", – указала эксперт.

Высокое качество инфраструктуры и образовательных услуг готовы предложить учреждения Краснодарского края, рассказал Москве 24 председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц региона Артем Гаврилов. При этом, по его словам, наиболее значимым достижением центров на Черноморском побережье является наличие системы питания по выбору.





Артем Гаврилов председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края То есть это своеобразный шведский стол: у ребенка есть возможность самостоятельно решать, какое блюдо он хочет – курицу или рыбу, щи или солянку.

Те же стандарты действуют и в Республике Татарстан, отметил эксперт. Вместе с тем местные власти делают упор на развитие государственно-бюджетных учреждений: в настоящее время в регионе насчитывается около 100 лагерей.

На любой кошелек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость путевок в детские лагеря будет зависеть от региона, количества дней и инфраструктуры учреждения, уточнил Артем Гаврилов. В частности, за отдых в Краснодарском крае придется заплатить не менее 70 тысяч рублей за 21 день.

В свою очередь, поездка в детские центры Ленинградской области на 21 день обойдется приблизительно в 60–90 тысяч рублей, сказала Татьяна Иванова. В Московском регионе речь идет о ценах в районе 70–80 тысяч рублей за 14 дней.





Татьяна Иванова глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Одним из наиболее бюджетных вариантов является поездка в Республику Марий Эл. В среднем смена длительностью в 14 дней обойдется в 28 тысяч рублей. Плюс сравнительно дешево в Костромской области – от 42 до 61 тысячи рублей за 14 дней.

При этом снизить стоимость путевок возможно за счет субсидий, напомнила Иванова. Эксперт привела в пример Ленинградскую область, где работающие родители могут получать сертификаты на сумму около 24 тысяч рублей, которые компенсируют часть расходов на детский отдых.

Плюс по всей стране действует система льгот, которая дает возможность детям участников СВО, инвалидам, сиротам и оказавшимся в трудной жизненной ситуации ездить в лагеря бесплатно, добавила Иванова. Причем каждый регион вправе расширять список льготных категорий, добавляя в них критерий одаренности ребенка или факт его происхождения из многодетной семьи, резюмировала она.