Представитель РСТ Иванова: путевка в подмосковный детский лагерь обойдется в 70–80 тыс руб

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Путевка в подмосковный детский лагерь на две недели обойдется в 70–80 тысяч рублей. Об этом Москве 24 рассказала глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.

По словам эксперта, в каждом регионе страны представлены различные программы, которые пытаются сделать максимально интересными и познавательными для ребят. В частности, в лагерях Подмосковья дети могут изучать китайский язык, а в Сочи и Ленинградской области доступны смены, связанные с изучением искусственного интеллекта.

"Каждый лагерь самостоятельно определяет специфику программы, но для примера – некоторые учатся писать промпты, создавать ролики, если позволяет техническое оснащение", – отметила Иванова.

Она уточнила, что цены на путевки будут зависеть от региона, инфраструктуры лагеря, удобств и количества дней. Например, поездка в Ленобласть на 21 день стоит около 60–90 тысяч рублей, в Краснодарский край – от 70 до 98 тысяч рублей без учета стоимости проезда.

Более дешевыми оказались Костромская область (42–61 тысяча рублей за 14 дней) и Марий Эл (28 тысяч рублей на 14 дней).





Татьяна Иванова глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху В целом родители сейчас тревожатся отправлять детей далеко от дома, в том числе из-за ситуации в Анапе, поэтому все сейчас покупают путевки в своих регионах. Но также немало продаж в Геленджик, Туапсе и Сочи. Прошло разъяснение Роспотребнадзора, что пляжи там в порядке и не затронуты мазутом.

Она уточнила, что также есть льготные категории детей, которым выделяются бесплатные путевки из федерального бюджета. В эту категорию входят дети участников СВО, инвалиды, сироты и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, указала Иванова, каждый регион еще самостоятельно определяет дополнительные льготы.

"В Алтайском крае, в частности, действует программа "алтайский кешбэк", по которой родители могут получить компенсации за оплату путевок для детей. То же касается Ленинградской области: там выделяют сертификаты детям работающих родителей приблизительно на 24 тысячи рублей", – пояснила она.

Поездка детей в лагерь против их желания может привести к серьезной психологической травме и обиде на родителей, сообщила ранее детский психолог Наталья Наумова. С ее слов, ребенок может стать замкнутым и необщительным, а также перестать доверять родителям. Психолог рекомендовала поговорить с ребенком, если он никогда не был в лагере, поделиться с ним своим опытом.