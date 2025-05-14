Минпросвещения определило даты летних каникул в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения России утвердило даты начала и окончания летних каникул. Об этом РИА Новости рассказали в ведомстве.

Отдыхать российские школьники начнут с 26 мая, а закончат – 31 августа. Таким образом, продолжительность летних каникул для учеников 1–8-х и 10-х классов составит не менее 8 недель.

Для тех, кто учится в 9-х классах, учебный год завершается исходя из графика государственной итоговой аттестации (ГИА).

"Согласно закону об образовании, школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или самостоятельно его разработать с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса", – уточнили в министерстве.

Учебный год в школах начинается 1 сентября и завершается в соответствии с учебным планом образовательного учреждения.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России теперь можно привлекать детей с 14 до 18 лет к работе на летних каникулах. Раньше ребята могли работать в выходные дни только в творческих профессиях, например, участвуя в театральных постановках или съемках фильмов.

В законе указано, что деятельность детей будет осуществляться либо через органы службы занятости, либо в рамках студенческих отрядов, которые зарегистрированы в федеральном или региональном реестре молодежных и детских организаций, имеющих право на государственную поддержку.

