В РФ разрешили привлекать детей с 14 лет к работе в летние каникулы

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России теперь можно привлекать детей с 14 до 18 лет к работе на летних каникулах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Радио 1".

Ранее дети могли работать в выходные дни только в творческих профессиях, например, участвуя в театральных постановках или съемках фильмов. С принятием закона подростков можно будет устраивать на работу в выходные и нерабочие праздничные дни в летний период.

В законе указано, что деятельность детей будет осуществляться либо через органы службы занятости, либо в рамках студенческих отрядов, которые зарегистрированы в федеральном или региональном реестре молодежных и детских организаций, имеющих право на государственную поддержку.

Для устройства на работу подростки в возрасте 14 лет должны предоставить собственное письменное согласие и такой же документ от одного из родителей. В случае если речь идет о ребенке-сироте, то необходимо согласие органа опеки и попечительства.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ планирует скорректировать перечень мест, в которых могут работать несовершеннолетние. В настоящий момент эта категория россиян не допускается к некоторым работам в шахтах, по добыче и обогащению горно-химического сырья. Также в реестр входят предприятия черной и цветной металлургии, места производства и передачи электро- и теплоэнергии, бурения скважин, а также нефтехимические производства и прочее.