Столичный центр "Профессии будущего" заключил соглашения с новыми партнерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городской центр кадровых сервисов "Профессии будущего" заключил соглашения с новыми партнерами: образовательной платформой и сайтом по поиску работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь москвичам будут доступны новые образовательные программы по востребованным профессиям, а также карьерное сопровождение от ведущих специалистов в области HR.

"Концепция "одно образование на всю жизнь" уходит в прошлое, уступая место тренду на постоянное обучение. По нашей статистике, 95% москвичей стремятся развивать навыки и компетенции, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда или кардинально изменить направление профессиональной деятельности", – отметил руководитель центра Андрей Тарасов.

Кадровый центр объединил соискателей, ведущих работодателей и лучших образовательных провайдеров города. В этом месте любой желающий может выбрать одну из 75 образовательных программ, освоить востребованную специальность и найти работу в новой для себя сфере.

Центр активно развивает сеть партнеров, благодаря чему он начал сотрудничать с сервисом hh.ru и платформой "Нетология". Новые соглашения дадут центру возможность создать совместные проекты и обмениваться опытом с карьерными экспертами.

"Новый провайдер обучения предоставит соискателям более 200 востребованных курсов по программированию, маркетингу, бизнесу, продажам и развитию гибких навыков", – добавил Тарасов.

Квалифицированные специалисты востребованы на рынке труда, поэтому эксперты прогнозируют рост спроса на них. 85% выпускников программы переподготовки выбрали рабочие специальности. Благодаря партнерам центра горожане могут получить новую профессию всего за 3,5 месяца.

Как рассказала GR-директор образовательной платформы "Нетология" Валентина Куренкова, совместно с центром компания работает над совершенствованием системы образования в области инженерии, промышленности и рабочих специальностей. Цель партнерства – обеспечить больше людей возможностью трудоустройства в перспективных секторах экономики.

Платформа, созданная в 2011 году, является частью Ассоциации цифровых инноваций в сфере образования. Благодаря ей посетители центра могут получить доступ к более чем 200 актуальным курсам со скидкой 50%.

Эффективной работе HR-специалистов способствует не только знание последних тенденций в своей сфере, но и совершенствование профессиональных навыков. Директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая обратила внимание, что работники могут актуализировать знания благодаря постоянному посещению тренингов и обучающих программ, которые развивают навыки ведения переговоров, оценки кандидатов и эмоциональный интеллект.

По ее словам, эксперты одного из крупнейших порталов по поиску работы расскажут о том, как автоматизировать процессы подбора, адаптации и удержания сотрудников, а также поделятся информацией о современных трендах на рынке труда.

Кроме того, в центре "Профессии будущего" проводят профориентацию для школьников. Как рассказал Сергей Собянин, программу прошли более 100 тысяч девятиклассников.

Профориентация дает ученикам шанс узнать о рынке труда, разнообразии профессий и перспективах, которые открывает столичное образование. В процессе программы школьники осваивают высокотехнологичное оборудование и получают знания от студентов и преподавателей, а также встречаются с потенциальными работодателями.