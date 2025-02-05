Свыше 30 компаний Москвы предложат вакансии для соискателей с инвалидностью

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Больше 30 крупных компаний предложат около сотни рабочих мест для соискателей с особенностями здоровья в рамках встречи "Хочу работать". Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на первого заместителя директора службы занятости населения города и центра "Профессии будущего" Романа Никитина.

Среди участников встречи – работодатели из сфер промышленности, IT, транспорта и логистики, ресторанного бизнеса, а также благотворительные организации. Гражданам предложат вакансии швеи, деревообработчика и мастера по художественным промыслам в художественные мастерские, слесаря механосборочных работ, монтажника, паяльщика, маляра, регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов, менеджера по работе с ключевыми партнерами и начальника управления по учету доходов и расходов сети товаров для детей.

Кроме того, департамент информационных технологий Москвы ищет соискателей на места бизнес-аналитика, системного аналитика, аналитика данных, технического писателя и тестировщика, а один из благотворительных фондов города ждет желающих поработать психологом, копирайтером, контент-менеджером, художником-иллюстратором, веб-дизайнером.

Также посетители встречи смогут узнать, как правильно подготовиться к собеседованию и составить хорошее резюме. Мероприятие состоится с 11 до 13 часов 12 февраля в центре занятости "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Ранее эксперты рассказывали, что в 2025 году сохранится тренд на цифровизацию в профессиональной сфере. Именно цифровые компании показывают наибольшие темпы роста, предлагая потенциальным сотрудникам высокие зарплаты. Вместе с тем на фоне инфляции и низкого уровня безработицы в стране могут начать расти зарплаты.

