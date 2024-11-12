Первый в России 5D-кинотеатр для выбора профессии открылся в Москве

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Первый в России 5D-кинотеатр для выбора профессии заработал в Москве. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

По словам вице-мэра, 5D-кинотеатр позволяет школьникам не только увидеть, но и почувствовать атмосферу различных сфер деятельности. Дети могут стать машинистами поезда, посетить цех сборки автомобилей или попробовать приготовить торт "Москва". Эти и другие профессиональные эксперименты ждут 9-классников в новом иммерсивном кинотеатре в центре "Профессии будущего", отметила Ракова.

Только за 2023 год свыше 60 тысяч столичных подростков поучаствовали в профориентационных мероприятиях. В результате 76% определились с профессией и поступили в городские колледжи на бюджет. В этом году принято решение усовершенствовать программу, чтобы еще глубже погрузить школьников в современный рынок труда и познакомить их с возможностями при поступлении в колледж, добавила заммэра.

Как рассказали в пресс-службе комплекса соцразвития, посетители увидят анимационный фильм и вместе с героями совершат путешествие по миру профессий. Также с помощью специального пульта они могут выбирать, с какими специальностями ознакомиться на каждом этапе показа. В зависимости от успешности выполнения заданий учащиеся узнают, на какую зарплату они могут претендовать в той или иной профессии, и получат рекомендации по обучению этим специальностям.

Между тем более 300 предприятий в Москве организуют для школьников профориентационные образовательные мероприятия, а также экскурсии на свои производства. Подобный подход к организации образовательной деятельности дает возможность работодателям познакомиться с потенциальными кадрами, а школьникам – с профессиями.