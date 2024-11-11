Фестиваль карьеры "Профи будущего" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Профи будущего" пройдет в центре "Моя карьера". В его рамках актуальные вакансии для быстрого трудоустройства молодых специалистов представят свыше 25 столичных работодателей из разных отраслей, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Москва – один из самых благоприятных городов для построения карьеры. Сегодня большие перспективы доступны не только опытным соискателям, но и начинающим специалистам. Служба занятости помогает студентам и выпускникам колледжей и вузов в раскрытии талантов и профессионального потенциала, а также в поиске перспективного и стабильного места работы", – высказался, комментируя предстоящее мероприятие, директор службы занятости населения Москвы, глава центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

В рамках фестиваля работодатели представят, в частности, вакансии экономиста, инженера, слесаря, бармена, программиста, машиниста электропоезда, токаря, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и многие другие. Студентам также предложат получить экспертные рекомендации по составлению резюме на основании требований работодателей. Не менее полезным для молодых специалистов станет карьерный стендап, который поможет им обрести уверенность в себе, научиться справляться со сложными ситуациями с помощью юмора и развить коммуникативные навыки.

Для тех посетителей, которые еще выбирают профессию или хотят сменить сферу деятельности, на фестивале состоится занятие "Мои профессиональные интересы". В ходе него участники пройдут профориентационное тестирование, в рамках которого изучат свои карьерные предпочтения и выберут наиболее подходящие для себя направления развития. Вместе с тем во время интерактивной игры "Моя карьера: профессиональный путь" студентам представится возможность развить востребованные у современных работодателей гибкие навыки.

Кроме того, все посетители фестиваля смогут воспользоваться VR-тренажером, с помощью которого примерят на себя популярные профессии. Гостям также предложат пройти нейродиагностику, с помощью которой удастся выявить предрасположенность человека к одному из таких направлений, как управленческое, техническое или творческое. Расшифровать ритмы мозговой активности поможет профориентолог.

Фестиваль пройдет 14 ноября с 14:00 до 17:00 в центре по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Стать участником мероприятия можно бесплатно, но для этого нужно будет пройти предварительную регистрацию.

Столичные работодатели также обращаются за помощью в подборе кадров в центр "Профессии будущего". Там можно получить услугу рекрутинговых центров и базу кандидатов, а также быстро обучить их. В настоящее время центр сотрудничает с более чем 3 тысячами работодателей.