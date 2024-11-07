Столичный центр "Профессии будущего" помогает работодателям подбирать кадры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр "Профессии будущего" помогает столичным работодателям подбирать кадры, здесь можно получить услугу рекрутинговых центров, базу кандидатов и быстро обучить их. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

С начала года в центре заключено более 40 соглашений о сотрудничестве между "Профессией будущего" и главными городскими предприятиями, рассказал руководитель службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов. В настоящее время центр сотрудничает с более чем 3 тысячами работодателей, помогая им в поиске лучших специалистов.

"Среди наших новых партнеров – РЖД, Объединенная энергетическая компания, "Москвариум", Фонд развития территорий и другие", – отметил Тарасов.

Так, база верифицированных кандидатов на должности включает в себя более 100 тысяч человек, куда попадают прошедшие собеседование с опытным представителем центра рекрутинга и подтвердившие свою квалификацию.

Другие работники центра, HR-импланты, помогают с точечным подбором работников, так как сначала погружаются во все рабочие процессы компании, позволяя быстро и эффективно закрыть необходимые вакансии. Всего здесь работает 5 рекрутинговых центров, добавил Тарасов.

Кроме того, московским компаниям с подбором персонала могут помочь открытые отборы, когда работодатель может сам выбрать тех соискателей, которые подходят под критерии вакансии наилучшим образом. В 2024 году в столице провели 86 подобных отборов. Они позволяют одновременно подобрать большое количество новых сотрудников на разные должности.

Еще одним инструментом являются фестивали карьеры, когда соискатели принимают участие в деловых играх и тренингах, мастер-классах и презентациях. С начала текущего года в "Профессии будущего" проведено 19 подобных фестивалей. Также работодатель может обучить новых служащих по своему запросу, это можно сделать в центре на улице Щепкина, где обучают потенциальных сотрудников.

Ранее столичная служба занятости населения разработала для москвичей программу мероприятий на ноябрь. Горожан пригласили научиться основным правилам для составления резюме, бизнес-планов, подбора подходящих вакансий и многого другого. Также для москвичей в центре "Профессии будущего" подготовлены 75 коротких образовательных программ.

