Тренинги трудоустройства пройдут для москвичей в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичная служба занятости населения разработала для москвичей программу мероприятий на ноябрь, направленных на повышение профессиональных навыков и достижение успеха в карьере. Все мероприятия пройдут в центрах "Моя карьера" и "Моя работа", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы приглашаем горожан научиться основным правилам эффективного карьерного планирования, составлять резюме, бизнес-планы, подбирать подходящие вакансии, узнавать юридические тонкости для открытия собственного дела и многое другое", – отметил руководитель службы Андрей Тарасов.

Также москвичи могут посетить центр "Профессии будущего", где для них подготовлены 75 коротких образовательных программ. На освоение каждой из них потребуется не больше 3,5 месяца.

Часть занятий проходит в центре занятости "Моя карьера" (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1). Так, 8 ноября состоится тренинг "Собеседование", участники которого узнают, как проходит собеседование с работодателем, как к нему подготовиться и как отвечать на сложные вопросы.

15 ноября пройдет тренинг "Отзывы клиентов как двигатель малого бизнеса: как с ними работать". Он поможет выстроить долгосрочную стратегию развития и укрепить малый бизнес с помощью отзывов клиентов. Участники научатся собирать обратную связь, анализировать ее и использовать для повышения доверия и лояльности аудитории.

Кроме того, с 18-го числа стартует программа "Хобби как бизнес", направленная на поддержку женщин с детьми дошкольного возраста, которые хотят монетизировать свое творческое увлечение. Программа состоит из семи модулей и двух дополнительных встреч. Участницы научатся создавать профессиональный интернет-магазин, оформлять страницу на онлайн-платформе и продвигать свои уникальные изделия.

21 ноября можно посетить тренинг "Как ставить цели, чтобы достигать их" – занятие будет полезно тем, кто хочет научиться находить баланс между различными сферами жизни, а также формулировать и ставить реалистичные цели по методике Smart.

Занятие "Визуальный образ предпринимателя" пройдет 26 ноября для тех, кто хочет создавать образ эксперта для достижения успеха в бизнесе. Участники узнают, как создать грамотный имидж, изучат психологию цвета и стили одежды.

Центр "Моя работа" приглашает москвичей на тренинги, которые помогут им сделать первый шаг к реализации своих профессиональных амбиций. 5 ноября состоится занятие "Шаг за шагом: как прийти к работе мечты", на котором участники получат ценные знания о том, как планировать свою карьеру и исследовать возможности для саморазвития. Также они узнают о каналах поиска работы для начинающих специалистов.

Также 8 и 22 ноября слушатели тренинга "Управляй своей карьерой" познакомятся с инструментами эффективного карьерного планирования и научатся строить стратегию для достижения успеха в будущем.

А 12 ноября состоится деловая игра "Формула профессии". Она позволит жителям столицы погрузиться в мир современных профессий и выбрать наиболее подходящую для себя.

Тренинг "Актуальные тренды рынка труда: профессии будущего" стартует 15-го числа. Участники узнают, как эффективно искать работу и самостоятельно анализировать рынок труда.

Тех, кто хочет разобраться во всех тонкостях поиска работы и научиться убедительно представлять себя потенциальным работодателям, приглашают на тренинг "Нужна работа: искать и найти" 19 ноября.

Помимо этого, 26 ноября пройдет деловая игра "Карта карьеры", которая будет полезна для всех, кто хочет найти свое место в мире профессий. Так, участники смогут попробовать себя в разных сферах и научатся эффективно отстаивать свои интересы, а также выбирать оптимальные пути для развития карьеры.

В центре "Моя работа" по адресу улица Шаболовка, дом 48, также состоятся несколько тренингов. "Бизнес-план самозанятого за один день" пройдет 5 ноября: на нем специалисты помогут определить цели и задачи для предприятия, проанализировать финансовые угрозы и спрогнозировать доход.

Также 5-го числа состоится онлайн-встреча "Я – самозанятый: писатель. Как стать писателем или комиксистом и зарабатывать на этом удаленно?". Слушатели получат доступ к онлайн-курсу для коммерческих авторов и возможность заключить продюсерский договор.

С 11 по 15 ноября в центре пройдет обучение в "Школе бизнеса МБМ". Бизнес-тренеры и эксперты в области предпринимательства поделятся знаниями и советами, проведут деловые игры, разберут типы мышления, связанные с деньгами, узнают, как найти прибыльную нишу, и проанализируют конкурентов.

Также 19 ноября состоится онлайн-встреча "Открыть частную клинику/кабинет в сфере косметологии в 2025 году: лайфхаки, сложности, подводные камни". На мероприятии участники рассмотрят юридические аспекты ведения бизнеса, изучат стратегии работы с клиентами и узнают, как управлять репутацией компании.

В ходе деловой игры "Путь самозанятого: от выхода из найма до реализации идеи" участники 20 ноября обсудят способы получения дохода в рамках системы налогообложения для самозанятых.

21 ноября все желающие приглашаются на встречу в рамках делового клуба "Основы базового гардероба". В ходе мероприятия участники узнают о ключевых элементах гардероба, которые должны быть в шкафу у каждого человека. Также будет рассказано о том, как с помощью одежды создать стильный и деловой образ.

В этот же день состоится онлайн-встреча "Контент-стратегия в помогающих профессиях: разбор реальных кейсов из медицины". На примере работы врача-невролога и нутрициолога слушатели обсудят, как создать прибыльный проект с нуля и увеличить продажи с помощью маркетинговых инструментов.

Для будущих репетиторов 28-го числа будет проведен вебинар "Я – самозанятый: педагог дополнительного образования". На нем москвичи обсудят особенности налогообложения для самозанятых и важность баланса между работой и отдыхом.

Ознакомиться с подробной информацией, а также зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Между тем более 2,5 тысячи педагогов, около 60% работающих в столичных колледжах, пройдут производственные стажировки на предприятиях в этом году. Инициатива появилась в рамках модернизации столичной системы среднего профессионального образования, ключевыми направлениями которой являются актуальность и практикоориентированность учебных программ.

В прошлом году подобные стажировки прошли более 1,7 тысячи преподавателей. В частности, они были на предприятиях госкорпорации "Ростех", в ресторанах "Кофемания" и Московском метрополитене.