Свыше 2,5 тыс педагогов колледжей Москвы пройдут стажировки на предприятиях

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 2,5 тысячи педагогов, около 60% работающих в столичных колледжах, пройдут производственные стажировки на предприятиях в этом году. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Инициатива появилась в рамках модернизации столичной системы среднего профессионального образования, ключевыми направлениями которой являются актуальность и практикоориентированность учебных программ.

"Чтобы готовить конкурентоспособных специалистов, педагоги и мастера производственного обучения регулярно повышают свою квалификацию на стажировках у работодателей-партнеров. <...> Актуализировать знания и навыки педагоги будут на площадках почти 380 работодателей-партнеров", – подчеркнула вице-мэр.

В прошлом году подобные стажировки прошли более 1,7 тысячи преподавателей, напомнила Ракова. В частности, они были на предприятиях госкорпорации "Ростех", в ресторанах "Кофемания", Московском метрополитене, учебном центре ПАО "Ростелеком" и школе цифровых технологий Сбера – "Школа 21".

В начале осени Сергей Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов. По словам мэра, будут учитываться следующие критерии: трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, успехи при сдаче квалификационного и демонстрационного экзаменов.

Каждый год будут вручаться около 20 грантов, которые руководство колледжей должны направить на поощрение преподавателей и мастеров практического обучения. Аналогичные гранты с 2011 года уже получают столичные школы, уточнил градоначальник.

