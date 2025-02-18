Центр "Профессии будущего" назвал самые востребованные короткие программы обучения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Самыми востребованными короткими программами обучения центра "Профессии будущего" стали оператор станков с программным управлением, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщик, слесарь механосборочных работ и токарь. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Москва предлагает горожанам широкую образовательную инфраструктуру для профессионального развития. Короткие программы обучения – это новый тренд в образовании и важный инструмент решения проблемы дефицита кадров для городской экономики", – отметила она.

Ракова добавила, что обучение проходит на базе предприятий, среди которых 44 производственные площадки. Среди последних – партнеры Москвы, включая заводы госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех". При этом многие участники программ получают предложения о трудоустройстве еще во время переподготовки или практики.

Пройти программу переобучения можно всего за 3,5 месяца. В 2024 году так поступили 20 тысяч москвичей, 85% из них выбрали именно рабочие специальности, отметила Ракова. Занятость в промышленности гарантирует стабильный доход от 120 тысяч рублей для начинающих и до 300 тысяч рублей – для повысивших квалификацию.

Кроме того, гражданам предлагают пройти обучение по программам строительной отрасли, освоив профессии столяра, маляра и штукатура. Также москвичи могут стать водителями погрузчиков, слесарями по ремонту подвижного состава, операторами логистических работ, шеф-поварами.



Ранее стало известно, что профессия дворника стала единственной, по которой число открытых вакансий было больше, чем число желающих получить работу. Токари, которые были лидерами прошлого года, переместились на второе место. Также заметен дефицит продавцов и кассиров.

