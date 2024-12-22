Профессия дворника стала самой дефицитной по итогам 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профессия дворника стала единственной по которой число открытых вакансий было больше, чем число желающих получить работу. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru

Так, аналитики изучили свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года, и представили индексы, которые оказывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Показатели от 2 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 – об остром дефиците.

Оказалось, что в этом году профессия дворника поднялась с третьего, как это было в аналогичном рейтинге 2023 года, на первое. Количество вакансий дворника значительно превышало число желающих работать.

Токари, которые были лидерами прошлого года, переместились на второе место. Также заметен дефицит продавцов и кассиров.

На четвертом месте расположились повара, а замыкают пятерку самых востребованных вакансий врачи. Сохраняется дефицит фармацевтов.

Во второй десятке самых дефицитных профессий произошли серьезные изменения за год. Например, мерчандайзеры в 2023 году занимали 19 место, а в 2024 году – уже 10 место, товароведы переместились с 29 места на 14-е. Замыкают двадцатку самых дефицитных профессий уборщики – их hh.индекс за год прибавил 0,2 пункта.

По итогам исследования ясно, что из 174 профессий 24 относятся к остродефицитным. Такими являются швея, агроном, торговый представитель, кладовщик, медсестра, зоотехник.

Ранее сообщалось, что работающим в новогодние праздники нужно грамотно спланировать свое рабочее время. эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко отметил, что при планировании нужно определить, какие задачи вам необходимо выполнить, после чего распределить их по дням.