Минтруд рассказал о самых высоких зарплатах иностранцев в РФ

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Максимальный ожидаемый доход для иностранных работников – 380 тысяч рублей в месяц. При этом предложений с зарплатой от 100 тысяч рублей чуть меньше сотни, сообщает РБК со ссылкой на министерство труда и соцзащиты РФ.

Общероссийская квота на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов составит примерно 235 тысяч разрешений на работу. Среди них особенно выделяется Амурская область, где активно развивается бизнес из Китая (27,1 тысячи). Также присутствует Московская область (23 тысячи), Ленинградская область (около 22,3 тысячи) и Татарстан (9,3 тысячи).

Резерв квоты составляет 78 тысяч позиций, отмечается в приказе ведомства "Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, на 2025 год".

Эти ограничения распространяются только на иностранных граждан, которые въезжают в Россию по визе. Граждане государств ЕАЭС, а также граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии могут работать в России без визы.

Количество квот определяется на основе запросов от региональных властей. При этом общая потребность в рабочей силе увеличивается на 50% для создания резерва. Обычно с помощью этого механизма нанимают сотрудников из Китая, Турции, Сербии, Индии и Вьетнама.

Около половины вакансий для специалистов, которым необходима виза, подразумевают заработную плату ниже 60 000 рублей в месяц. Тем не менее, существует также несколько десятков предложений с окладом от 20 000 до 25 000 рублей.

В 2025 году наиболее высокооплачиваемой должностью в России станет пост председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты. На данный момент этот пост занимает Маттиас Шепп, чей ежемесячный доход составляет 380 тысяч рублей.

На второй строчке списка – специалист по управлению в компании "Удмуртнефть" имени В. И. Кудинова, который получает 275 тысяч рублей. Третье место занимает тренер по баскетболу в клубе "Барнаул", его доход составляет 250 тысяч рублей.

Между тем Минпромторг предложил разрешить допуск лицам с 16 лет к ряду тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда. Ведомство предлагает внести соответствующие изменения в постановление правительства с перечнем таких работ. На сегодняшний день закон запрещает труд лиц моложе 18 лет на подобных тяжелых производствах.

Согласно предложенной мере, работодатель сможет принимать на тяжелые работы лиц не моложе 16 лет при условии создания безопасных условий труда, которые были подтверждены результатами аттестации рабочих мест, а также при положительном заключении госэкспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ.