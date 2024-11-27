Минтруд пересмотрит места, запрещенные для трудоустройства детей

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Минтруд России планирует скорректировать перечь мест, в которых могут работать несовершеннолетние граждане, заявил глава ведомства Антон Котяков.

На сегодняшний день ограничение на соответствующую деятельность подростков распространяется только на места, имеющие вредный фактор, отметил министр. Причем этот список был определен соответствующим актом правительства еще в 2000 году.

"На данный момент производится анализ этих вредных факторов на тех рабочих местах, на тех производствах, где посредством модернизации производства вредный фактор снижен. Если такие производства действительно будут, то эти места будут исключены из этого перечня, и по ним возможно будет трудоустройство несовершеннолетних", – цитирует Котякова ТАСС.

Так, согласно документу кабмина, несовершеннолетние россияне не допускаются к некоторым работам в шахтах, по добыче и обогащению горно-химического сырья. Еще в реестр входят предприятия черной и цветной металлургии, места производства и передачи электро- и теплоэнергии, бурения скважин, а также нефтехимических производствах и прочее.

"Я считаю, что несовершеннолетние дети не должны работать полноценный рабочий день на рабочих местах, где есть вредный фактор воздействия на их здоровье", – заключил Котяков.

Тем временем рекрутинговые компании отметили увеличение числа трудоустройств молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Основной причиной такого роста является нехватка кадров и увеличение численности подростков.

Исследование также показало, что с января по август 2024 года более 700 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет обновили или создали свои резюме, что на 15% больше, чем за тот же период 2023 года. Также отмечается рост спроса на молодых сотрудников.