ТАСС: Минпромторг хочет разрешить допуск к ряду тяжелых производств лицам с 16 лет

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Минпромторг РФ предложил разрешить допуск лицам с 16 лет к ряду тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство предлагает внести соответствующие изменения в постановление правительства с перечнем таких работ. На сегодняшний день закон запрещает труд лиц моложе 18 лет на подобных тяжелых производствах.

Как подчеркнули в Минпромторге, перечень этих производств не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а также проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях.

Согласно предложенной мере, работодатель сможет принимать на тяжелые работы лиц не моложе 16 лет при условии создания безопасных условий труда, который были подтвержденны результатами аттестации рабочих мест, а также при положительном заключении госэкспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ.

Депутаты Госдумы ранее внесли на рассмотрение парламента проект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Авторы инициативы отметили, что общая норма, которая закрепляла бы приоритет трудоустройства российских граждан, в Трудовом кодексе страны сейчас отсутствует.

В ГД также предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных и одиноких родителей. Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких предприятий.