ТАСС: квота на временное проживание мигрантов в РФ сокращена почти вдвое на 2025 год

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Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России. Она составит 5,5 тысячи разрешений в 2025 году, передает ТАСС со ссылкой на документ.

При этом в 2024 году квота составляла 10 595 разрешений, она сократилась почти вдвое. Разрешения будут распределены по регионам в соответствии с их заявками.

Отмечается, что наибольшее число разрешений получат Москва и Московская область – в 2025 году это 1 тысяча и 350 соответственно. Квота для Санкт-Петербурга сократится до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия получат только 100.

Квоту определяют на основе поступивших от российских субъектов предложений, которые готовятся по итогам анализа миграционной ситуации и экономического положения в каждом из регионов.

Ранее Госдума одобрила закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Инициатива поступила на рассмотрение в нижнюю палату парламента еще в ноябре прошлого года.

Так, право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с российским гражданином, постоянно проживающим в стране.