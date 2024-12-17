Названы необычные вакансии для сотрудников служб доставки

Фото: 123RF/yaspe

Перед Новым годом высоким спросом пользуются услуги курьеров, доставляющих живые и искусственные елки, гирлянды, игрушки и другие украшения для дома, передает RT со ссылкой на центр "Профессии будущего".

По информации центра, средняя месячная зарплата таких курьеров варьируется от 160 до 250 тысяч рублей. Среди других необычных вакансий для сотрудников служб доставки – курьеры интернет-магазина обуви с зарплатой от 140 тысяч рублей и курьеры по доставке конфет и шоколада.

"Работать нужно будет с легкими посылками до 5 килограммов, график можно выбирать самостоятельно. Зарплата таких сотрудников варьируется от 90 до 163 тысяч рублей", – рассказали в центре.

Кроме того, есть вакансии для курьеров по доставке товаров из зоомагазина. От будущего сотрудника требуется только телефон с доступом в интернет, а также готовность к активной работе. С учетом бонусов месячная зарплата составит где-то 95–180 тысяч рублей.

Также компании активно ищут курьеров, доставляющих продукты, лекарства на дом и заказные письма в офис.

Ранее сообщалось, что зарплата пеших курьеров в Москве к Новому году может вырасти до 300 тысяч рублей, а доставщики с водительскими правами могут получить до 400 тысяч. В столице наблюдается серьезная нехватка кадров, сервисы доставки опубликовали 15 тысяч вакансий только на одной из платформ по поиску работы.