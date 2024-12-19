Эксперт Семеренко: работающим в новогодние праздники нужно грамотно спланировать время

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Работающим в новогодние праздники нужно грамотно спланировать свое рабочее время. Об этом RT рассказал карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.

Он подчеркнул, что при планировании нужно определить, какие задачи вам необходимо выполнить, после чего распределить их по дням. Это поможет избежать стресса и перегрузок.

Также, по словам эксперта, в новогодние праздники стоит расставить приоритеты, поскольку не все задачи будут иметь одинаковую важность. Поэтому стоит сконцентрироваться на самом главном, чтобы была возможность освободить время для отдыха.

Помимо этого, Семеренко рекомендовал интегрировать элементы праздника в свою работу, например, с помощью новогодних украшений и елки, а также не забывать о перерывах во время рабочего дня.

"Как показал наш недавний опрос, 54% горожан в новогодние праздники планируют полностью посвятить себя отдыху. Однако для некоторых москвичей работа в этот период будет неизбежной <...> Благодаря нескольким простым правилам можно успешно совместить трудовые обязанности с радостью от праздников и начать новый рабочий год со свежими силами", – заключил специалист.

Между тем в текущем году рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, так как его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако в каждой отдельной компании руководители формально или неформально будут определять фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки.

При этом в конце 2024 года россиян ждет шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря. Благодаря этому сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30-го числа.

Сами новогодние праздники продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.