Собянин: 100 тыс школьников прошли профориентацию в центре "Профессии будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 100 тысяч школьников прошли программу комплексной профориентации в центре "Профессии будущего". В этом учебном году с программой ознакомились 45 тысяч девятиклассников, рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Программа профориентации помогает ученикам с конца 2023 года. В центре "Профессии будущего" они не только проходят профтестирование и общаются с представителями столичных колледжей, но и посещают первый в России профориентационный 5D-кинотеатр, принимают участие в иммерсивной экскурсии с использованием современных, в том числе VR-технологий, обратил внимание градоначальник.

Такая профориентация дает школьникам шанс узнать о рынке труда, разнообразии профессий и перспективах, которые открывает столичное образование.

"Следующий этап – профессиональные пробы на базе современных мастерских и лабораторий 48 столичных колледжей", – отметил мэр.

Собянин добавил, что в процессе программы школьники осваивают высокотехнологичное оборудование и получают знания от студентов и преподавателей. После этого они отправляются на экскурсии на предприятия, где знакомятся с потенциальными работодателями.

Интерес московских школьников к поступлению в колледжи постоянно растет. В связи с этим власти столицы регулярно улучшают систему профессионального образования, отметил ранее глава города. По его словам, в прошлом году студентами колледжей стали около 26 тысяч девятиклассников. В Москве увеличили количество бюджетных мест в колледжах, чтобы возможность поступить была у каждого желающего.