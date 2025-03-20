Собянин рассказал, как в Москве улучшается система среднего профобразования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интерес московских школьников к поступлению в колледжи постоянно растет, поэтому власти столицы постоянно улучшают систему профессионального образования, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В прошлом году студентами колледжей стали около 26 тысяч московских девятиклассников. По словам мэра Москвы, количество бюджетных мест в колледжах решено увеличить, чтобы возможность поступить была у каждого желающего. Кроме того, правительство столицы проводит масштабное переоснащение колледжей. В ближайшие годы планируется переоборудовать и создать заново больше 2 тысяч лабораторий и мастерских, отметил глава Москвы.

В то же время в городе появляются флагманские центры практической подготовки, один из которых был открыт в прошлом году в индустриальном парке "Руднево". Как сообщил мэр, в планах у столичного правительства также строительство 7 инновационных образовательных кампусов.

"Нам важно предоставить молодым ребятам широкий выбор траектории обучения в соответствии с их личными интересами и талантами. После 9-го класса многие школьники выбирают поступление в колледж – так они быстрее получают востребованную профессию и начинают самостоятельную жизнь", – подчеркнул глава города.

Собянин отметил, что почти все выпускники городских колледжей находят работу по специальности, поскольку более 75% вакансий в Москве ориентированы на специалистов со средним профессиональным образованием.

Между тем в Москве проходит масштабный форум колледжей. Он продлится до 21 марта в Гостином Дворе. В форуме принимают участие 48 колледжей, которые предлагают более 140 специальностей, включая IT, медицину, креативную индустрию и транспорт.

Ранее Собянин назвал приоритетные проекты в сфере образования. Среди них – развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, усиление математического и естественно-научного образования в школах.