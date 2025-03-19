Сергей Собянин объявил об открытии форума колледжей Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Масштабный форум колледжей проходит в Москве. Он продлится до 21 марта в Гостином Дворе, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Это уникальная возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профессионального образования столицы и узнать о востребованных профессиях", – отметил он.

В форуме принимают участие 48 колледжей, которые предлагают более 140 специальностей, включая IT, медицину, креативную индустрию и транспорт. Школьников приглашают на мастер-классы, где можно попробовать себя в разных профессиях. Их учат готовить блюда азиатской кухни, управлять электропоездом в VR-очках и предлагают освоить азы робототехники, подчеркнул мэр столицы. Тех ребят, кто еще не определился с выбором, в рамках мероприятия ждет профориентационное тестирование.

"Утром и днем площадка будет доступна только для столичных школьников, а с 17:30 – для всех желающих", – написал Собянин.

Он добавил, что выпускники столичных колледжей востребованы на рынке труда. 95% из них успешно трудоустраиваются, а многие начинают работать еще во время учебы. Мастерские и лаборатории колледжей оснащены современным оборудованием, до 70% учебного времени занимают практические занятия, заключил градоначальник.

В рамках форума колледжей родители смогут поговорить с представителями учебных заведений и задать вопросы про поступление и дальнейшую адаптацию студентов. Для учащихся с лекциями выступят, в частности, фигуристка и телеведущая Евгения Медведева, психолог Анетта Орлова, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева и другие.

Каждый день лекторий будет завершать концертная программа. Среди приглашенных звезд – певица MiaBoyka, Юлия Гаврилина, а также коллектив Nansi&Sidorov.

