Масштабный форум колледжей стартовал в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве 19 марта стартовал масштабный форум колледжей. В Гостином Дворе школьники смогут познакомиться с 48 колледжами столицы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Форум продлится по 21 марта. В его рамках родители смогут поговорить с представителями колледжей и задать вопросы про поступление и дальнейшую адаптацию студентов, добавила вице-мэр.

"Здесь каждый школьник сможет на практике оценить свои предрасположенности к тому или иному направлению, буквально "потрогать" и ощутить, какая из профессий может быть ему интересна. Отдельную программу мы подготовили для родителей, для которых этот период также является непростым", – сказала она.

В утренние и дневные часы форум будет доступен только для организованных посещений столичных школьников, с 17:30 – для всех желающих. Для учащихся с лекциями выступят, в частности, фигуристка и телеведущая Евгения Медведева, психолог Анетта Орлова, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева и другие.

Как отметили в пресс-службе комплекса социального развития столицы, каждый день лекторий будет завершать концертная программа. Среди приглашенных звезд – певица MiaBoyka, Юлия Гаврилина, а также коллектив Nansi&Sidorov.

Между тем около 3 тысяч студентов столичных колледжей прошли подготовку по востребованным промышленным специальностям в инновационном пространстве "Руднево", рассказывала Ракова. По ее словам, условия центра приближены к производственным.

Площадка располагается в индустриальном парке, где находятся действующие предприятия. На базе центра студентам предлагают отрабатывать навыки в машиностроении, электронике, автоматизации производства, авиационной промышленности и беспилотных авиационных системах.