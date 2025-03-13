Московские школьники попробуют себя более чем в 140 профессиях на форуме колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники попробуют себя более чем в 140 профессиях на масштабном форуме колледжей, который пройдет с Гостином дворе с 19 по 21 марта. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, форум организовали, чтобы помочь ребятам осознанно выбрать будущую специальность. На нем будут представлены почти 50 столичных образовательных организаций. В ходе мероприятия школьники в интерактивном формате познакомятся с востребованными профессиями, пройдут профтестирование и узнают о перспективах трудоустройства.

Кроме того, отметила Ракова, в рамках форума для гостей подготовили мастер-классы. Посетители смогут приготовить блюда азиатской кухни, создать телеграм-бот, увидеть устройство электромобиля и сгенерировать изображение для обложки журнала с помощью ИИ. На лекциях ребята пообщаются с известными спортсменами, блогерами и журналистами.

Утром и днем форум смогут организованно посетить ученики московских школ, а с 17:30 – все желающие, пояснили в пресс-службе комплекса соцразвития столицы.

Ранее родителей девятиклассников пригласили на встречу "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка", на которой расскажут о популярных профессиях, специфике современного рынка труда и актуальных образовательных программах в колледжах. Взрослые узнают, что такое профориентационное тестирование, и получат рекомендации по выбору специальности, подходящей ребенку.

Встреча пройдет 15 марта в центре "Профессии будущего" на улице Щепкина. Начало в 12:00.