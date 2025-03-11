Родителям девятиклассников расскажут о востребованных профессиях в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Родителей девятиклассников пригласили на встречу "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка". Там расскажут о популярных профессиях, специфике современного рынка труда и актуальных образовательных программах в колледжах, пишет портал мэра и правительства Москвы.

"Наши "ПРОсубботы" уже стали традиционными, что говорит о важности этих встреч для родителей подростков", – рассказал начальник отдела профориентации и карьеры центра "Профессии будущего" Александр Козлов.

На будущей встрече родители узнают, что такое профориентационное тестирование, и получат рекомендации по выбору специальности, подходящей ребенку. Сами школьники смогут пройти профориентационную экскурсию с ровесниками или индивидуально, уточнил он.

Например, в иммерсивном 5D-кинотеатре дети познакомятся с востребованными специальностями, а на VR-тренажере примерят на себя различные профессии.

Помимо экспертов центра, в мероприятии примут участие представители московских колледжей и ведущие работодатели города. Они поделятся своим опытом и расскажут, какие отрасли будут наиболее востребованы в ближайшие 10 лет.

Кроме того, они помогут родителям выбрать профессию для своего ребенка, которая будет актуальна в будущем, и объяснят, почему стоит отдать предпочтение среднему профессиональному образованию. Более того, эксперты расскажут, как дети могут начать зарабатывать уже во время практики.

Мероприятие состоится в центре "Профессии будущего", расположенном на улице Щепкина, в 12:00 15 марта. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Вместе с тем 13 марта в Москве состоится фестиваль трудоустройства "Билет в карьеру". В центре "Профессии будущего" гостям расскажут об актуальных вакансиях в сфере культуры и развлечений.

На встрече посетители смогут пройти очные собеседования и получить советы по построению успешной карьеры. Кроме того, им предложат 75 коротких программ обучения.

