В "Кидзании" открыли первый в мире Инженерный центр для детей

За последние пять лет московские школьники стали больше интересоваться наукой и техникой, особенно инженерией. Чтобы познакомить детей с перспективными профессиями, в парке профессий "Кидзания" открыли первый в мире Инженерный центр для детей от шести до 14 лет.

В центре школьники в игровой форме осваивают современные специальности, такие как инженер умного города, программист и робототехник. Дети разбиваются на команды и работают над проектами: например, диагностируют и ремонтируют роботов, заменяют части материнской платы, настраивают радиомодули и обновляют программное обеспечение.

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