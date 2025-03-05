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05 марта, 17:45

Общество

В "Кидзании" открыли первый в мире Инженерный центр для детей

В "Кидзании" открыли первый в мире Инженерный центр для детей

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За последние пять лет московские школьники стали больше интересоваться наукой и техникой, особенно инженерией. Чтобы познакомить детей с перспективными профессиями, в парке профессий "Кидзания" открыли первый в мире Инженерный центр для детей от шести до 14 лет.

В центре школьники в игровой форме осваивают современные специальности, такие как инженер умного города, программист и робототехник. Дети разбиваются на команды и работают над проектами: например, диагностируют и ремонтируют роботов, заменяют части материнской платы, настраивают радиомодули и обновляют программное обеспечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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