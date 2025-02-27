Комитет ГД одобрил распространение особого порядка сдачи ГИА еще на 6 регионов

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Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе, распространив его действие еще на шесть регионов. Об этом сообщила глава комитета Ирина Белых, которую цитирует ТАСС.

Инициатива, предлагающая сдачу после 9-го класса только двух предметов – русского языка и математики, была внесена в Госдуму 17 января. Цель – расширить возможности всем желающим получить среднее профессиональное образование. Госдума приняла проект в первом чтении 12 февраля.

Изначально инициатива должна была распространиться на Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Северную Осетию – Аланию. В рамках нового заседания комитет ГД распространил инициативу на Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатку и Кемерово.

Таким образом, с учетом пяти регионов, которые были одобрены в первом чтении, их общее число составит 11.

Ранее министерство науки и высшего образования России подготовило проект о внедрении новой системы образования. Это позволит создать больше возможностей для студентов и абитуриентов, уверен глава ведомства Валерий Фальков. Изменения закона предлагают уйти от бакалавриата и получить более конкретную специализацию для студентов.

