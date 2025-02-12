Госдума приняла в I чтении проект о сдаче двух предметов ОГЭ

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о двух обязательных экзаменах после 9-го класса вместо четырех в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Школьники будут сдавать русский язык и математику. Законопроект предусматривает установление особого порядка проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и приема на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования (СПО) в этом году. Для получения аттестата школьникам предложат сдать обязательные экзамены только по русскому языку и математике.

По словам авторов инициативы, проект предполагает апробацию нового порядка зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных бюджетов. Полномочиями будут наделены органы государственной власти российских субъектов, осуществляющие управление в сфере образования.

Кроме того, данный законопроект поддержал кабмин при условии его доработки.

Между тем министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект о внедрении новой системы образования. Это позволит создать больше возможностей для студентов и абитуриентов, уверен глава ведомства Валерий Фальков. Изменения закона предлагают уйти от бакалавриата и получить более конкретную специализацию для студентов.

