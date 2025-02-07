Рособрнадзор будет работать над включением в ЕГЭ творчества и достижений школьников

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В рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) должны быть отражены творчество и достижения выпускников, завили в пресс-службе Рособрнадзора, сославшись на слова главы ведомства Анзора Музаева.

По его мнению, эти аспекты также должны учитываться при приеме в вузы. Он подчеркнул, что ведомство намерено работать в данном направлении совместно с Минобрнауки и Минпросвещения.

Вместе с тем Музаев обратил внимание, что система образования страны достигла хороших позиций по всем уровням.

"Есть объективные данные и цифры, которые это подтверждают, мы имеем хорошую положительную динамику, и, вырабатывая дальнейшие шаги, нужно опираться на имеющиеся достижения и не пытаться все снова развернуть на 180 градусов", – резюмировал глава ведомства.

Тем временем впервые за пять лет в топ популярных предметов на ЕГЭ в столице вошла физика. Сдавать ее решили свыше 10 тысяч человек. Математику профильного уровня в этом году будут сдавать более 38 тысяч ребят, обществознание – более 25 тысяч.