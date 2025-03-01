Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России с 1 марта вступили в силу новые правила приема в вузы. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, для абитуриентов вводятся единые сроки приема на программы высшего образования – с 20 июня. При этом прием на бюджет бакалавриата, специалитета и магистратуры будет заканчиваться 1 сентября, на контракт и дополнительный набор – до 1 октября.

Кроме того, поступление на бюджетные места теперь будет проходить по заявлению о согласии на зачисление. Его поступающие смогут подать только в один университет и на конкретную специальность. Всего у абитуриента есть право претендовать на пять специальностей.

С марта вступил в законную силу и перечень предметов, необходимый для поступления в университеты по всем программам и специальностям. Для вступительных испытаний университеты будут самостоятельно устанавливать профильные предметы из списка обязательных.

Кроме того, поступающим необходимо будет сдать еще один-два профильных предмета из оставшихся в перечне. При этом сохранится обязательная сдача экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки.

Ранее Владимир Путин поручил установить новые правила приема на платное обучение в вузах. Он рассчитывает, что прием в 2026 году уже будет проходить по обновленной схеме. Президент также призвал повысить требования для поступления в педагогические вузы.

При этом во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест. Также в учреждениях пересмотрели состав вступительных экзаменов, писали СМИ.

Для некоторых вузовских программ исключили иностранный язык. С 2026 года для всех инженерных направлений станет обязательным экзамен по физике, утверждали журналисты.

