07 января, 14:01Политика
В Госдуме поддержат решение об отказе от бакалавриата с 2026 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме поддержат решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата и переходе на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны", – приводятся на сайте Госдумы слова Володина.
Как отметил председатель ГД, это является правильным шагом для повышения качества образования.
Ранее российское министерство образования и науки изменило порядок поступления в вузы. Правки, актуальные для периода с 2025 по 2029 год, касаются поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Теперь установлены конкретные дни, в рамках которых вуз должен завершить прием абитуриентов, поступающих на бюджет.