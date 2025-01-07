В Госдуме поддержат решение об отказе от бакалавриата с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме поддержат решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата и переходе на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны", – приводятся на сайте Госдумы слова Володина.

Как отметил председатель ГД, это является правильным шагом для повышения качества образования.

Ранее российское министерство образования и науки изменило порядок поступления в вузы. Правки, актуальные для периода с 2025 по 2029 год, касаются поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Теперь установлены конкретные дни, в рамках которых вуз должен завершить прием абитуриентов, поступающих на бюджет.