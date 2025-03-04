Собянин рассказал, как проект "Молодежь Москвы" помогает найти свое призвание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица активно помогает молодым жителям города найти свое призвание. Пять лет назад был запущен проект "Молодежь Москвы", который стал масштабной платформой для роста и вдохновения, рассказал Сергей Собянин.

На сегодняшний день благодаря программе было организовано свыше пяти тысяч мероприятий, включающих карьерные форумы, конкурсы, а также творческие фестивали и образовательные программы.

"Многие из них помогают трудоустроиться и открыть свое дело", – уточнил мэр в своем телеграм-канале.

Помимо этого, Москва поддержала более трех тысяч инициатив юных жителей столицы. Также в мегаполисе было открыто мультиформатное пространство "Молодежь Москвы".

Там молодые люди на бесплатной основе могут забронировать коворкинг, медиастудию, залы для мероприятий, тренировок и другие площадки, отметил Собянин.

Еще мэр обратил внимание на запущенный портал "Молодежь Москвы". Он помогает столичной молодежи быть в курсе всех своих возможностей. К проекту может присоединиться каждый желающий от 14 до 35 лет, добавил градоначальник.

Вместе с тем столица создает возможности для молодежного предпринимательства в технологической сфере. Большая часть молодых ребят, проживающих в Москве, рассматривает предпринимательство в качестве главного инструмента самореализации.

Для старта в городе есть ведущие учебные заведения, инновационные экосистемы и разные меры поддержки, в том числе "Академия инноваторов". Кроме того, в 2024 году был запущен Московский хаб молодежного предпринимательства – первый в России центр вовлечения молодых талантливых людей в технологический бизнес.