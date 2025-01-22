Собянин: Москва создает возможности для развития молодежного предпринимательства

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столица создает возможности для молодежного предпринимательства в технологической сфере, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в Москве живут 3,2 миллиона молодых людей – около четверти всего населения города. Многие из них рассматривают предпринимательство в качестве главного инструмента самореализации. Для старта в столице есть ведущие учебные заведения, инновационные экосистемы и разные меры поддержки, в том числе "Академия инноваторов", отметил Собянин.

В 2024 году был запущен Московский хаб молодежного предпринимательства – первый в России центр вовлечения молодых талантливых людей в технологический бизнес. К его экосистеме присоединились более 32 тысяч участников, создавших свыше тысячи технологических бизнесов, напомнил градоначальник.

В Москве 24 января пройдет финал V Московского международного фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест". Мероприятие состоится в спорткомплексе "ВТБ Арена", в ходе которого подведут итоги проходившего конкурса. Кроме того, для гостей подготовлены выступления мотивационных спикеров и бизнес-экспертов.