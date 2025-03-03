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03 марта, 11:45

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Пять современных школ построят в Москве до конца 2028 года

Пять современных школ построят в Москве до конца 2028 года

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В столице появятся пять новых образовательных комплексов, которые построят до конца 2028 года. Школы будущего разместятся в Пресненском, Мещанском, Таганском и Басманном районах. Каждое здание сможет вместить более 1 тысячи учеников.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, школы будут оснащены современными образовательными пространствами. В них предусмотрены большие окна для естественного света, интерьеры в пастельных тонах и отделка из натуральных материалов – дерева, камня и стекла. Мебель будет мобильной, а центром каждого здания станет атриум с лестницей-амфитеатром, медиатеками, обеденным залом и зонами отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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