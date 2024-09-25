Второй поток студентов-реставраторов из Донбасса прошел стажировку в Москве

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Второй поток студентов из трех профильных учебных заведений Донбасса прошел стажировку в Москве, где они ознакомились с современными технологиями реставрации изделий из камня и дерева, пообщались с более опытными коллегами и посетили столичные объекты культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Обмен опытом и воспитание новых кадров – одни из приоритетных задач каждой отрасли. Но в реставрации вопрос качества подготовки специалистов стоит особенно остро, ведь именно от профессионализма тех, кто в будущем станет заниматься сохранением памятников архитектуры, будет зависеть судьба историко-культурного наследия нашей страны", – подчеркнул главы столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, стажировку учащиеся прошли по программе Мосгорнаследия, которое активно способствует организации подобных программ повышения квалификации.

Так, в рамках обучения 50 студентов в течение 8 дней оттачивали практические навыки работы с такими традиционными материалами реставраторов, как природный камень, дерево и элементы гипсовой лепнины. Все занятия проходили на базе Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

При этом сама стажировка стала продолжением двухнедельного онлайн-обучения, где ребята знакомились с современными способами фиксации состояния памятников, а также изучали особенности российского законодательства, посвященного охране объектов культурного наследия.

Кроме того, студенты также приняли участие в архитектурном мастер-классе "Масштабность исторической среды", в рамках которого они из подручных средств создавали соразмерную главному объекту окружающую среду и презентовать свой проект.

Еще им организовали волонтерский выезд в Новодевичий монастырь. Там ребята посетили экскурсию по древней обители, после которой они убрали территорию некрополя и очистили каменные плиты. Другую обзорную экскурсию им провели на ВДНХ. Учащиеся познакомились с результатами работы столичных реставраторов по возрождению главной выставки страны.

До конца года в проекте Мосгорнаследия примут участие еще две группы студентов из Луганской и Донецкой народных республик и Запорожской области.

В столице работают более 10 учебных заведений, в которых готовят будущих реставраторов. В общей сложности они каждый год выпускают порядка 400 специалистов. Для того чтобы молодые профессионалы максимально успешно и быстро вливались в рабочий процесс, власти города реализуют несколько проектов дополнительного образования для студентов колледжей и вузов. Среди них – "Реставрационный кураториум", который стартовал в 2021 году.

Помимо этого, в Москве также действует нацпроект "Культура", в рамках которого в мегаполисе ежегодно реставрируют около 200 памятников архитектуры. Так, за последние 13 лет благодаря нему возродили более 2,2 тысячи шедевров.