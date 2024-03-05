Мэр Москвы рассказал о подготовке молодых реставраторов в столице

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о подготовке молодых реставраторов в столице. Этой теме он посвятил пост на своем персональном сайте.

Мэр напомнил, что 5 марта отмечается праздник реставраторов и для столицы эта профессия имеет огромное значение.

"Ровно 30 лет назад, в 1994 году, в России была учреждена специальность "реставрация и реконструкция архитектурного наследия". С тех пор эта дата является неформальным праздником тысяч профессионалов, посвятивших себя делу сохранения и возрождения отечественной старины", – рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что в рамках нацпроекта "Культура" в столице ежегодно реставрируют около 200 памятников архитектуры. Всего за последние 13 лет возродили более 2,2 тысячи шедевров. По словам Собянина, эту огромную работу выполняли на самом высоком уровне мастерства.

По словам мэра, Москва уделяет огромное внимание подготовке и профессиональному росту специалистов реставрационного дела. Причем пробуждать интерес к сохранению культурного наследия власти города стараются со школьной скамьи. Так, в рамках проекта "Школа реставратора" начиная с 12 лет ребята осваивают азы теории и под контролем профессионалов работать с разнообразными материалами.

Занятия проходят на базе колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений, среди которых:

колледж "26 КАДР";

образовательный комплекс градостроительства "Столица";

Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова;

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова;

Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова;

Московский государственный строительный университет4;

МАРХИ;

Московское академическое художественное училище.

В общей сложности они каждый год выпускают порядка 400 реставраторов. Кроме того, чтобы молодые специалисты максимально успешно и быстро вливались в рабочий процесс, власти города реализуют несколько проектов дополнительного образования для студентов колледжей и вузов. Среди них – "Реставрационный кураториум", который стартовал в 2021 году.

Проект дает возможность будущим специалистам оттачивать навыки на реальных реставрационных площадках Москвы. Также будущие реставраторы могут принять участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Один из них проходит в рамках Молодежного форума "Наследие". Кроме того, в рамках форума проходит цикл экскурсий по объектам культурного наследия Москвы. В прошлом году для студентов провели свыше 200 экскурсий.

Собянин рассказал, что с 2016 года в рамках главного городского конкурса "Московская реставрация" вручаются призы в специальной номинации "Молодой реставратор". Также все желающие могут посетить лекции, мастер-классы и экскурсии, которые проходят в рамках Дней исторического и культурного наследия. За последние 13 лет участниками акции стали порядка 450 тысяч человек. В прошлом году к ней присоединились свыше 10 тысяч человек.

"Беспрецедентная по масштабу программа реставрации, которую мы реализуем в Москве, требует большого количества профессионалов. И, конечно, приятно видеть, что растет достойная подмога, а затем и смена – молодые кадры, полные энтузиазма, влюбленные в нашу культуру и готовые втянуться в эту важную и нужную работу", – заключил мэр.

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