Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Реставраторы воссоздали потолочную лепнину в Московском театре Олега Табакова, который находится на улице Чаплыгина, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время в помещениях легендарной "Табакерки" на улице Чаплыгина продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Это здание является объектом культурного наследия, в рамках проекта укрепили капитальные стены и своды подвала. Уже завершены мероприятия по воссозданию потолочной лепнины, рисунок которой из-за многочисленных окрашиваний стал почти неразличим", – цитирует вице-мэра пресс-служба городского хозяйства столицы.

Лепнина располагается в помещениях первого этажа административной части театра. Также она находится в кабинетах директора и художественного руководителя и на стенах малого и большого репетиционных залов. Кроме того, увидеть ее можно во входном пространстве правого крыла. Она представляет собой потолочные розетки, обрамляющие места крепления светильников. Рисунком лепнины преимущественно становились сюжеты, вдохновленные мифологией.

Реставраторы демонтировали лепнину и перевезли ее элементы в мастерскую, чтобы провести камеральные работы. Также они восстановили фрагменты лепного декора, которые невозможно отреставрировать, по слепкам с подобных деталей, воспользовавшись для этого гипсом. При этом на каждом этапе работ специалисты проводят фотофиксацию.

После окончания капремонта в здании лепнина будет возвращена на прежние места. Во время работ планируется воссоздать наборный паркет и метлахскую плитку. Данные покрытия будут отреставрированы с заменой утраченных фрагментов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за первые шесть месяцев 2024 года специалисты вернули первозданный вид 50 объектам культурного наследия. Мэр обратил внимание, что сохранение истории столицы является важной частью деятельности властей города.