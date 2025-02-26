В Рособрнадзоре предложили учитывать спортивные и творческие достижения школьников в ЕГЭ

Рособрнадзор планирует учитывать спортивные и творческие достижения школьников в системе ЕГЭ. В перспективе школьное портфолио с этими результатами поможет при поступлении в вузы и позволит заработать дополнительные 10 баллов.

Однако изменения коснутся только выпускников 2032 года, а в текущем году основной конкурс все так же планируют проводить по результатам ЕГЭ. На экзамен в 2025 году зарегистрировано более 716 тысяч участников.

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