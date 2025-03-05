Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 11:00

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График работы столичных соцучреждений изменится 8 марта

График работы столичных соцучреждений изменится 8 марта

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Московские учреждения будут работать по измененному графику 8 марта. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Детские поликлиники будут открыты с 09:00 до 15:00, взрослые – до 16:00. В эти часы также можно будет вызвать врача на дом или обратиться в кабинет ОРВИ. МФЦ, ЗАГСы и центры московского долголетия будут закрыты.

График работы молочных пунктов, ветклиник, центров занятости и центра поддержки участников СВО останется прежним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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