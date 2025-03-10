Центр "Профессии будущего" проведет фестиваль трудоустройства 13 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Профессии будущего" состоится фестиваль трудоустройства "Билет в карьеру". 13 марта гостям расскажут об актуальных вакансиях в сфере культуры и развлечений, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Работа в индустрии развлечений и культуры – отличная возможность для творческих людей не только реализовать свой потенциал, но и превратить хобби в профессию. В этой сфере ценят оригинальность, новаторство и умение мыслить вне шаблонов", – отметил глава службы занятости населения Москвы, руководитель центра Андрей Тарасов.

По его словам, на встрече посетители смогут пройти очные собеседования и получить советы по построению успешной карьеры. Кроме того, им предложат 75 коротких программ обучения.

В мероприятии примут участие свыше 10 столичных работодателей, в число которых вошли парки развлечений "Остров мечты" и "Сказка", "Москвариум", детский парк профессий "Кидзания", парк "Зарядье", объединенная киносеть "Синема парк" и другие. Гостям предложат самые востребованные вакансии, среди которых аниматор, дизайнер, менеджер по бронированию экскурсионных туров, повар-универсал, оператор аттракционов и менеджер по рекламе.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что центр "Моя работа" на улице Шаболовке уже четыре года помогает жителям столицы становиться предпринимателями и успешно вести бизнес. Сотрудники центра оказывают комплексную поддержку начиная от поиска идеи и создания бизнес-плана, заканчивая юридическими и налоговыми консультациями.

