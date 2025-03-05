Безработица в России выросла до 2,4%

Фото: 123RF/natashabelay22

Безработица в России в январе увеличилась до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Рост безработицы выявлен впервые с декабря 2023 года.

"В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица неоднократно обновляла исторический минимум, а на уровне в 2,3% держалась с октября прошлого года", – говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что в январе 2025 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше являлись безработными.

При этом в декабре прошлого года общее число безработных составляло 1,788 миллиона россиян, а в январе 2025 численность выросла до 1,808 миллиона человек. Росстат со ссылкой на данные Роструда заявил, что к концу января в органах службы занятости населения были 0,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью. Вместе с тем численность рабочей силы в стране в январе оценивается в 75,3 миллиона человек.

В свою очередь, в декабре 2024 года Владимир Путин заявлял, что в России уровень безработицы находится на рекордно низком уровне. Как отмечал глава государства, таких показателей прежде никогда не было.

Кроме того, Путин подчеркивал, что на фоне ведущих экономик мира и развивающихся стран это значение является минимальным. Во многих европейских государствах этот показатель достигает более 7%, указывал он.

