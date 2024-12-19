Путин заявил, что уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне

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В настоящее время в России уровень безработицы находится на рекордно низком уровне в 2,3%. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%", – сказал президент.

Как отметил глава государства, таких показателей прежде никогда не было.

Ранее Путин отмечал, что на фоне ведущих экономик мира и развивающихся стран это значение является минимальным. Так, что во многих европейских государствах этот показатель достигает более 7%.

В начале декабря президент также заявлял, что в России фактически отсутствует безработица. Однако, как он утверждал, основная проблема государства заключается в нехватке рабочих рук, а ее решение связанно с внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

"Итоги года" с Владимиром Путиным проходят 19 декабря в Гостином Дворе Москвы. Модераторами мероприятия стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова.

Ожидается, что прямая линия продлится около 3–4 часов, так как федеральные ТВ-каналы закладывают на программу именно столько эфирного времени. Между тем в этом году на мероприятии находятся представители зарубежных СМИ.

Вопросы принимаются до окончания мероприятия. Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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