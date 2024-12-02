02 декабря, 22:42Экономика
Путин заявил, что безработицы в России фактически нет
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В России фактически отсутствует безработица. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, передает РИА Новости.
По словам президента, в стране сейчас минимальная безработица.
"Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук. И решение проблемы – это, конечно, внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта", – сказал Путин.
Ранее стало известно, что в Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Столица входит в тройку лидеров. По данным международной организации труда, уровень безработицы в городе составляет 1,1%.
При этом отмечается, что сейчас нельзя говорить об этом как о хорошем показателе, поскольку это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях.
Москва показала самый низкий показатель по безработице за последние 15 лет