Путин заявил, что безработицы в России фактически нет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России фактически отсутствует безработица. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, передает РИА Новости.

По словам президента, в стране сейчас минимальная безработица.

"Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук. И решение проблемы – это, конечно, внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта", – сказал Путин.

Ранее стало известно, что в Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Столица входит в тройку лидеров. По данным международной организации труда, уровень безработицы в городе составляет 1,1%.

При этом отмечается, что сейчас нельзя говорить об этом как о хорошем показателе, поскольку это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях.