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02 декабря, 22:42

Экономика

Путин заявил, что безработицы в России фактически нет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России фактически отсутствует безработица. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, передает РИА Новости.

По словам президента, в стране сейчас минимальная безработица.

"Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук. И решение проблемы – это, конечно, внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта", – сказал Путин.

Ранее стало известно, что в Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Столица входит в тройку лидеров. По данным международной организации труда, уровень безработицы в городе составляет 1,1%.

При этом отмечается, что сейчас нельзя говорить об этом как о хорошем показателе, поскольку это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях.

Москва показала самый низкий показатель по безработице за последние 15 лет

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