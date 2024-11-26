Пособие по безработице увеличится в России на 7,3% в 2025 году

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Пособие по безработице будет увеличено на 7,3% в 2025 году. Об сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

"В 2025 году размер пособия по безработице в России увеличится впервые за долгое время. С 1 января это пособие будет проиндексировано на 7,3%, его максимальная сумма составит 14 742 рубля", – рассказал парламентарий.

Чаплин отметил, что сейчас государство нацелено оказывать более стабильную поддержку оставшимся без работы россиянам, в том числе с помощью реализации национального проекта "Кадры", в рамках которой планируется создать и переоборудовать около 12 тысяч рабочих мест для людей с особыми потребностями к концу 2025 года.

"Эти инициативы направлены на повышение доступности рабочего рынка и создание комфортных условий для всех категорий трудоспособных граждан страны", – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Столица входит в тройку лидеров. По данным международной организации труда, уровень безработицы в городе составляет 1,1%.

При этом отмечается, что сейчас нельзя говорить об этом как о хорошем показателе, поскольку это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях.

