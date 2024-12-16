Путин: экономика России живет "не ставкой единой", но и предложением на рынке товаров

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Экономика России живет в том числе предложением на рынке товаров, а "не ставкой единой", заявил Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса.

В 2025 году Россия хотела бы добиться сбалансированного экономического роста, а также развития экономики предложения для обеспечения работы по широкому фронту. По словам президента, экономика предложения поможет достигнуть макроэкономических параметров.

Он также отметил, что государство заинтересовано в успехе крупного бизнеса, и отметил результаты, достигнутые отечественными предприятиями за год.

"Они есть, это очень важно, и не только для ваших коллективов, для ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях. А это вся страна и есть", – подчеркнул Путин.

Помимо этого, правительство России регулярно сотрудничает с бизнесом, учитывая его предложения и идеи, поддерживая их в практической работе, обратил внимание президент.

Ранее Путин заявлял, что главным вызовом для российской экономики в данный момент является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Он также подчеркивал, что страна продолжит наращивать производственный потенциал и развивать экономику предложения.