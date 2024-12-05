Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития в России

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Следующий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России, сообщил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России", – отметил российский президент.

По словам главы государства, нет задачи производить все внутри страны. Это не нужно и невозможно, уточнил он. Однако России необходимо добиваться полной конкурентноспособности собственных технологических решений и выходить с ними на мировой рынок, на этой основе закреплять свое лидерство в тех или иных сферах, пояснил Путин.

Укрепляя технологический суверенитет, продолжил он, надо смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только анализировать состояние их отдельных элементов. Иначе, считает президент, получится так, что формально планы соответствующих нацпроектов будут выполнены или перевыполнены, а по факту конкурентноспособные направления так и не будут созданы.

Тем временем главный вызов для российской экономики сейчас – выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. По словам Путина, Россия продолжит наращивать свой производственный потенциал и развивать экономику предложения. Для этого будут использоваться меры поддержки бизнеса, способные дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг.